Якутск, 19 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. На заседании Госсобрания Якутии региональная Счётная палата получила поручение проверить законность использования средств резервного фонда правительства республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 апреля в пресс-службе законодательного органа.

Https://adm44.ru Кислородная станция

Читайте также: Якутия получила долгожданные кислородные станции

Речь идёт о расходовании 620 млн рублей, выделенных на поставку кислородных станций в республику. Счётной палате региона предстоит оценить законность и эффективность использования этих средств. Контракт на оборудование был заключён 13 октября 2021 года. Деньги на оплату договора выделялись из резервного фонда.

По информации ИА SakhaNews, контракт на поставку оборудования заключался без торгов, закупка проводилась у единственного поставщика. Издание предполагает, что стоимость контракта была завышена.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнителю контракта по поставке крупных кислородных станций ООО «Диомед» в ноябре 2021 года перечислили более 620 млн рублей. Условия соглашения поставщик обещал выполнить 15 февраля. Задержка стала причиной проведения проверки в министерстве здравоохранения Якутии, которая состоялась 25 февраля.