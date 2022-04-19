Луганск, 19 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Луганской Народной Республики украинские войска потеряли 28 человек личного состава. Об этом 19 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.

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По информации милиции, украинские потери в ЛНР за сутки составили 28 человек личного состава, два танка, две БМП, один БТР, а также три единицы автотехники.

За последние сутки противник устроил новые обстрелы территорий республики, в том числе с применением РЗСО БМ-30 «Смерч». Удары пришлись по населённым пунктам Первомайск и Новоайдар. В результате обстрелов имеются разрушения.