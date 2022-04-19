Барнаул, 19 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 19 апреля 2022 года за сутки выявлено 139 новых носителя (на три меньше, чем сутками ранее). Число тестирований возросло с 1413 до 4187 (на 2774 больше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ упало до минимума: 31 732 (+6 за сутки) и 215 161 (+128 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 116 (-14 за сутки). Из них 45 подключены к аппаратам ИВЛ (-8 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 151 человека, трое из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось до 437 жителя края (-34 за сутки).

Кроме этого, 45 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+3 за сутки).

Заболеваемость среди детей немного выросла: всего на Алтае выявлен уже 40 401 зараженный коронавирусом (+24 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 265 184 человека, выздоровели 253 625 человек (+156 за сутки).

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