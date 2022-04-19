Кемерово, , 10:25 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 19 апреля, жёнам горноспасателей, погибших на шахте «Листвяжная», вручили «Ордена мужества». Награждён и помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России, который сумел выбраться на поверхность, Александр Заковряшин, сообщили в правительстве региона.

Погибшие на шахте «Листвяжная» Ako.ru

Награды вручили врио министра МЧС России Александр Чуприян и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Наши горноспасатели навечно вписали свои имена в историю, — подчеркнул Чуприян. — Они погибли, спасая других людей. Думаю, дети и внуки имеют право считать, что это и их ордена тоже».

Отметим, что в соответствии с Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, «Орденом Мужества» награждены: помощник командира взвода Александр Заковряшин; респираторщик Александр Аникин (посмертно); респираторщик Евгений Земцев (посмертно); респираторщик Андрей Назаров (посмертно); помощник командира отряда Олег Носанчук (посмертно); командир отделения Алексей Рылов (посмертно).

Напомним, 25 ноября 2021 года на кузбасской шахте «Листвяжная» произошла авария. Погиб 51 человек.