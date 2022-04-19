Ярославль, , 10:32 — REGNUM В Ярославле назвали улицы, которые будут отремонтированы в городе в рамках ямочного ремонта. О планах на общегородском совещании рассказал первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства мэрии Дмитрий Сергеев.

Ямочный ремонт City-yaroslavl.ru

Несмотря на то, что состояние многих дорог в городе крайне плохое, работы по ямочному ремонту пока не начинаются — нет подрядчика. Аукцион должен пройти 22 апреля.

«Проспект Октября, улица Красный съезд, улица Папанина, Тутаевское шоссе, улице Батова, улица Лизы Чайкиной, улица Доронина, улица Советская, улица Победы, улица Кузнецова, Лётная, Большая Фёдоровская. Это основные улицы. Более 50 адресов у нас имеется уже в работе, которые будут отремонтированы именно точечно. В целом асфальтовое покрытие если нормальное по улице, но бывает, что присутствуют именно точечно ямы. Проблемные, аварийные, на которых происходят дорожно-транспортные происшествия. В целом работа у нас идёт, планируем сезон закончить раньше. То есть в летнем сезоне завершить», — рассказал о планах департамента городского хозяйства чиновник.

Упомянул Дмитрий Сергеев и то, что в прошлом году струйно-инъекционном методом в городе отремонтировали больше 30 тысяч ям на 72 улицах. Этим занимается «Горзеленхозстрой». По данным мэрии, к этим работам приступили с 19 апреля.