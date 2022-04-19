Брянск, 19 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Автокран накренился на один из пролётов строящего моста на Набережной в Брянске. Фотографиями делятся пользователи социальных сетей – вечером 18 апреля стрела автокрана завалилась на мост, колёсная база автомобиля повисла в воздухе.

Publicdomainpictures.net Автокран

По предварительным данным, пострадавших нет. Подписчики предполагают, что водитель-крановщик не учёл состояние грунта, и одна из опор крана провалилась под землю.

Как сообщало ИА REGNUM, новый строящийся железобетонный четырёхполосный мост на Набережной заменит понтонный.