Кабул, 19 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В результате серии взрывов на западе Кабула погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом 19 апреля сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Читайте также: В западной части Кабула прогремели два взрыва

По данным источников, шесть человек погибли и десять получили ранения в результате взрыва в привилегированном учебном центре в западной части афганской столицы.

Также, другие источники сообщают, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате двух последовательных взрывов в школе имени Абдул Рахима Шахида. Машины скорой помощи уже полчаса непрерывно увозят пострадавших.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.