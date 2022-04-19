Владивосток, 19 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Овощехранилище мощностью 3 тыс. тонн строят в Лесозаводске. Ввод объекта в эксплуатацию осенью позволит обеспечить жителей края овощами высокого качества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Иван Шилов ИА REGNUM Овощи

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Общая мощность овощехранилищ в регионе составляет более 54 тыс. тонн. В Лесозаводске фермер Валерий Трубицын построил овощехранилище мощностью 4 тыс. тонн.

Благодаря господдержке в селе Фроловка Партизанского района в сентябре 2021 года введено овощехранилище с системой микроклимата мощностью 1,3 тыс. тонн. В результате площадь посадки картофеля и овощей увеличена до 280 га.

«В этом году в Приморье посадят 16,5 тыс. га картофеля. Также фермеры активно производят овощи, что позволит обеспечить приморцев «борщевым набором» в условиях санкций», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области подвернут проверке овощехранилища.