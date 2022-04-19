Астана, 19 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Количество пассажирских авиарейсов между Белоруссией и Казахстаном в конце апреля вырастет с восьми до 14. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.

KRISTIAN SAGIA Самолет авиакомпании «Белавиа»

По данным ведомства, в 29 апреля белорусская авиакомпания «Белавиа» увеличит число рейсов из Минска в Нур-Султан и Алма-Ату и обратно. В казахстанскую столицу в неделю будет летать семь самолётов вместо пяти, а в Алма-Ату — семь вместо трёх.

«Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Казахстан в апреле начал ослаблять карантинные ограничения на границе. На прошлой неделе сухопутная граница была открыта для иностранцев.