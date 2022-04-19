Краснодар, , 10:20 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с возможным сходом лавин в горной местности Краснодарского края в период с 19 по 22 апреля распространило ГУ МЧС по региону.

Лавина Scientif38

«В период с 18:00 19 апреля до 18:00 22 апреля в горах Краснодарского края выше 2500 м лавиноопасно», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19–20 апреля на территории Краснодарского края также объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми сильными дождями, шквалистым ветром, градом.

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