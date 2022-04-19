Донецк, 19 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Перед силами ДНР поставлена задача срочно освободить завод «Азовсталь» в Мариуполе, где скрываются боевики националистических организаций. Об этом 19 апреля сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

Пушилин прокомментировал действия союзной группировки на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Он заявил, что стоит задача освободить предприятие в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска выпустили за 62 дня по территории ДНР свыше 21 тыс. боеприпасов. Об этом рассказали в представительстве республики в СЦКК.