Париж, , 10:19 — REGNUM Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр выступил за введение эмбарго на российскую нефть, сообщает Le Figaro.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

«Мы всегда говорили с Эммануэлем Макроном, что хотим ввести эмбарго на уголь, это уже сделано, и эмбарго на российскую нефть», — заявил министр экономики Франции.

«Что является первым источником иностранной валюты, так это не газ, это нефть», — добавил Брюно Ле Мэр, отметив, что некоторые европейские партнеры все еще сомневаются в вопросе введения эмбарго на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что поддерживает санкции против России.

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