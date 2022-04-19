Москва, , 10:17 — REGNUM Минобороны России опубликовало видео, на котором видны серьёзные разрушения домов в селе Пологи в Запорожской области, которое подверглось ударам украинских войск реактивными системами залпового огня. Ряд местных жителей после обстрела лишился крыши над головой.

Жилые дома после обстрела со стороны ВСУ © Пресс-служба Народной милиции ЛНР

Всего пострадали четыре дома, некоторые из них не подлежат восстановлению.

»Я первая проснулась от того, что услышала… ужас просто… начала кричать… Мальчики – двое сыновей спали. Я за них очень испугалась! Выбежала – окна нет. Здесь всё горит, — рассказывает местная жительница. — Мы потом, дети, выскочили, в чем лежали, в том и выскочили».

Она также добавил, что слышала три громких взрыва, после которых соседскую бабушку «привалило», но она смогла выбраться самостоятельно.

«Вся была в крови. Всё лицо в крови у нее было. Осколками лицо все было… Тогда постарались, вызвали скорую. МЧС, скорую», — сообщила жительница села.

Женщина указала, что удары наносили со стороны Гуляй-Поля.

Читайте также: ВСУ нанесли удар по мирным жителям села Пологи — Минобороны РФ

«Вот смотрите, нет дома. Нет дома. Всё, ничего нет. Вот дети спали, вот крыши нет», — сказала она, показывая разрушения.

Супруг пострадавшей в результате обстрела добавил, что вся улица посечена кассетными боеприпасами, прилетевшими со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля украинские военные нанесли удар по мирным жителям села Пологи Запорожской области, находящегося на контролируемой российскими войсками территории. В результате серьёзные повреждения получили четыре дома, ранена пожилая женщина.