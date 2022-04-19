Донецк, , 10:17 — REGNUM За прошедшие 24 часа из Мариуполя в Безыменное было эвакуировано 569 человек и в том числе — 98 детей. Об этом 19 апреля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Разрушенное здание в Мариуполе Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube

«За минувшие сутки, с 08:00 18 апреля до 08:00 19 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 569 человек, включая 98 детей», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в данный момент эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что с 5 марта из Мариуполя в Безыменное были эвакуированы в общей сложности 19 945 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что сообщения о том, что на территории металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы остатки украинских нацистов в городе, якобы есть гражданские лица – являются вброшенной Киевом фальшивкой.