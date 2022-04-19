Красноярск, , 10:16 — REGNUM Оставлена под стражей жительница Красноярска, обвиняемая в убийстве своего отца (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и стрельбе в детском саду (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Покушение на убийство»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Красноярского края.

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19 апреля Красноярский краевой суд с учётом позиции гособвинителя отклонил апелляционную жалобу защитника и оставил без изменения постановление суда, которым 19-летняя красноярка была заключена под стражу на два месяца.

По версии следствия, днём 28 марта красноярка у себя дома застрелила своего отца из принадлежащего ей охотничьего ружья. Затем вооружённая девушка проникла в детсад, намереваясь убить детей одной из групп.

Злоумышленницу задержали воспитатели. Когда они её задерживали, произошёл выстрел. Пуля попала в один из шкафчиков. Никто из детей и работников детсада не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

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