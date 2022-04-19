Донецк, 19 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике за сутки эвакуированы еще 569 человек, включая 98 детей. Об этом 19 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск) 18 апреля до 08.00 19 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 569 человек, включая 98 детей», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 19 945 человек.