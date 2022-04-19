Оренбург, , 10:14 — REGNUM В Оренбурге будут судить бывшего прокурора Пономарёвского района. Дело поступило на рассмотрение в Ленинский райсуд горда. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Уголовное дело

Экс-прокурора обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия обвиняемый помогал своим знакомым избежать уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, а также незаконно получить право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Уголовное дело поступило в суд. Решается вопрос о назначении даты рассмотрения поступивших материалов.