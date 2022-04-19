Краснодар, 19 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на 19 и 20 апреля апреля на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Sochi.ru Ливень

Согласно прогнозу, 19 апреля с 15:00 до 17:00 и до конца суток, а также ночью и днём 20 апреля на территории Краснодарского края ожидается комплекс метеорологических явлений — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю рекомендует оставаться дома, внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.