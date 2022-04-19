Владивосток, , 10:46 — REGNUM Приморцы в ходе голосования выбрали имена для талисманов VII международных спортивных игр «Дети Азии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Талисманы Уссури и Саф Пресс-служба правительства Приморья

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По результатам голосования одно имя неразрывно связано со спортом и олимпийским движением. Саф — это имя–аббревиатура, сочетающая в себе первые буквы олимпийского девиза «Citius! Аltius! Fortius!» — «Быстрее! Выше! Сильнее!». Второе же имя Уссури — привносит региональный колорит.

Авторам победивших имен вручат сертификаты на комплекты брендированной экипировки игр «Дети Азии» на флешмобе «100 дней до старта», который пройдет вечером 19 апреля на центральной площади Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области выбрали талисман II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» — рысёнка.