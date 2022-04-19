Донецк, 19 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Сообщения о том, что на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы остатки украинских нацистов в городе, якобы есть гражданские лица, являются вброшенной Киевом фальшивкой. Об этом 19 апреля заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

«На данный момент… там (на «Азовстали» — ред.) гражданского населения нет. Поэтому любой вброс, который помог бы им (киевским боевикам – ред.) выжить, они будут использовать всегда», — сказал он.

Также Басурин отметил, что для украинских националистов это является предлогом для прекращения обстрелов территории «Азовстали» и того, чтобы не начинался штурм завода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на котором заблокированы остатки украинских нацистов в городе, начат специальными штурмовыми группами.