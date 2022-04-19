Лос-Анджелес, США, 19 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Инсайдеры сообщили, что в производство запущен фильм «Улицы ярости», в основу которого ляжет популярная серия видеоигр Streets of Rage. Об этом 19 апреля сообщает портал Engadget.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В качестве сценариста проекта выступит создатель кинофраншизы «Джон Уик» Дерек Колстад, к нему также присоединятся продюсеры, работавшие над созданием фильмов про ежа Соника. Отмечается, что все необходимые контракты ещё не подписаны, но это может произойти в ближайшее время.

Напомним, оригинальная игра Streets of Rage в жанре beat-em-up («побей их всех» — игроку предлагается сражаться в рукопашных боях с множеством противников) вышла на консоли Sega Mega Drive (Sega Genesis) в августе 1991 года. В 2020 году, после долгой паузы, на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК вышла четвёртая часть игры, её разработкой занимались студии DotEmu, Lizardcube и Guard Crush.