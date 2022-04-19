Тюмень, , 10:11 — REGNUM В Тюмени суд взыскал со школы 150 тыс рублей за травму ученика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Детская драка

Инцидент произошёл в августе 2020 года. Дети в летнем лагере играли во дворе школы. Между двумя мальчиками произошёл конфликт, в ходе которого один ребёнок получил травмы средней тяжести.

«Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несёт ответственность за жизнь и здоровье воспитанников», — отмечают в прокуратуре региона.

Прокуратура Калининского округа Тюмени направила в суд соответствующий иск, который был удовлетворён. Возмещение морального вреда ребёнку составило 150 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года на Ямале в Шурышкарском районе директор школы и образовательное учреждение оштрафованы на 60 тыс. рублей за сотрясение мозга у ребёнка, полученное на уроке физкультуры.

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