Самара, , 10:15 — REGNUM Предприятие АвтоВАЗ в Тольятти намерено перейти с 6 июня на четырехдневный режим работы до конца лета. Об этом сообщил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на совещании в областном правительстве.

Украина автопром. Производство

Он напомнил, что сейчас сотрудники АвтоВАЗа находятся в едином корпоративном отпуске, который продлился до 24 апреля, а с 6 июня завод перейдет на четырехдневный режим работы до конца лета.

Чиновник отметил, что из 72 организаций автокомпонентной отрасли 33 предприятия также находятся в корпоративном отпуске до 24 апреля, при этом 19 организаций продолжают работать частично в режиме неполного рабочего дня.

«С начала прошедшей недели 674 работника предприятий автопрома приступили к общественным работам. А всего в апреле в рамках данных работ будет задействовано более 3800 работников», — заявил Кудряшов, сообщив, что в мае эта практика будет продолжена.

Чиновник отметил, что предприятия нефтедобывающей отрасли работают в штатном режиме. При этом по результатам первого квартала текущего года общий объем добычи нефти составил почти четыре млн тонн, что на 2,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что чиновников в Самарской области раскритиковали за низкую поддержку занятости.

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