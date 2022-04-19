Вашингтон, 19 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Россия и Украина должны в ближайшее время начать переговоры, которые положат конец конфликту, иначе будет поздно. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает The Hill.

Palácio do Planalto Дональд Трамп

Если урегулирования не произойдёт, полагает Трамп, не останется ничего, кроме «смерти, разрухи и бойни». Ни одно решение не сделает ситуацию лучше, чем она была до начала конфликта, но его нужно найти сейчас, а не «потом, когда все будут мертвы».

«Не имеет смысла, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не разработают соглашение», — заявил бывший президент.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что диалог представителей Москвы и Киева продолжается, но оставляет желать лучшего. Переговоры идут в формате онлайн.

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