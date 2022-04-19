Москва, 19 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Москве планируется построить семь новых автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку. Архитектурные концепции новых мостов подготовила Москомархитектура, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Water-brother Теплоход. Москва-река

Четыре моста расположатся на западе Москвы, еще три – на юге и в центре столицы. Отличительной чертой каждого моста будет наличие элементов красного цвета. Планируется, что мосты станут новыми символами столицы.

Все мосты будут иметь уникальный вид. Например, появится мост-парус, ведущий на улицу Новозаводская, мост в виде круглых арок, велопешеходный мост к парку «Фили», напоминающий «нить, продетую в игольное ушко» и др.

ИА REGNUM ранее сообщало, программа по реконструкции набережных Москвы-реки предполагает и строительство мостов через реку.

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