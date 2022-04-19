Париж, 19 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Власти Франции продолжат поставки оборонительных вооружений Украине, заявил 19 апреля официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь.

Деньги и оружие

«Мы продолжим нашу помощь Киеву — как гуманитарную, так и поставки оборонительных вооружений», — сказал Атталь в эфире телеканала CNews.

Он добавил, что Париж также продолжит санкционное давление на Россию, но в то же время и диалог с Москвой.