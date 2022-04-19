Варшава, 19 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Премьер Польши Матеуш Моравецкий посетит украинский город Львов. Об этом 19 апреля сообщает канцелярия премьера.

Матеуш Моравецкий

Рабочий визит состоится сегодня, Моравецкий осмотрит контейнерные городки для беженцев. В канцелярии отметили, что городки создаются по инициативе польского правительства.

«Убежище в них найдут женщины и дети, бегущие с востока», — написал в соцсети глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик.

Моравецкий должен принять участие в открытии первого городка.