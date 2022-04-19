Пушкин, Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Екатерининском дворце Государственного музея-заповедника «Царское Село» представили виртуальную версию Янтарной комнаты. Она передаёт все особенности самого знаменитого объекта музея.

Иван Шилов ИА REGNUM Янтарная комната

Как сообщили в пресс-службе ГМЗ, спонсором создания VR-версии стал ПАО «Газпром», а разработчиком выступила компания Stereoforma. Её наработки теперь позволяют рассмотреть интерьер Янтарной комнаты в мельчайших подробностях. Зрители могут при желании приблизить к себе предметы искусства, отделку. Если в реальной комнате никакие предметы трогать нельзя, то в виртуальной это доступно.

«VR-версия Янтарной комнаты – точная интерактивная модель всемирно известного интерьера Екатерининского дворца, созданная в формате виртуальной реальности. Уникальность проекта заключается в сложности сохранения рисунка янтаря с учетом отражающих свойств камня», — говорится в сообщении музея.

На создание программы ушло около года. Разработчики столкнулись с некоторыми трудностями, поскольку им необходимо было работать со сложными виртуальными поверхностями, потому что они должны, как и в натуральном виде, отражать свет и блестеть.

Программа позволит увидеть уникальный историко-культурный объект, не посещая музей Царского Села. Испытать первыми её смогут в мае 2022 года в Калининграде, Воронеже и Пскове. В дальнейшем виртуальную комнату планируют продемонстрировать и за рубежом.