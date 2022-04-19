Амстердам, , 10:06 — REGNUM Двое французских туристов в возрасте 22 и 27 лет получили ранения в знаменитом квартале красных фонарей Амстердама, сообщает Le Figaro.

Квартал Красный фонарей. Амстердам

«Подозреваемый скрылся. Мы его не нашли», — говорится в заявлении полиции.

О мотивах подозреваемого не сообщается, но двое пострадавших намерены подать жалобу.

В полиции рассказали, что нападение произошло около 3:00 утра по местному времени на площади, расположенной в самом сердце квартала красных фонарей. Два человека получили ранения. Одному оказали помощь на месте, а другого доставили в больницу.

Расположенный в самом центре города, в двух шагах от центрального вокзала, район, известный как Валлен (квартал красных фонарей), является одной из величайших туристических достопримечательностей Амстердама.