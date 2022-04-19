Кишинёв, 19 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Правительство Молдавии утвердило поправки к государственному бюджету 2022 года, увеличив объём расходов на 6,8 млрд леев (около $370 млн). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Сообщается, что общий объём расходов на год составил 72 млрд леев или $3,9 млрд. Дефицит бюджета был увеличен на 28% и составил 19,3 млрд леев или более $1 млрд.

«Энергетический кризис и рост цен на энергоресурсы ускорили рост цен и на другие минимально необходимые товары и услуги, особенно на продукты питания и топливо», — говорится в пояснительной записке к поправкам госбюджета.

Кроме того, причинами для увеличения расходной части бюджета названы вооружённый конфликт на Украине, который нарушил экономические связи, и поток беженцев, которые прибыли в Молдавию.