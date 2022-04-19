Новосибирск, 19 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Новосибирский региональный оператор по ТКО «Экология-Новосибирск» опроверг информацию о проблемах с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в «ЭкоТранс-Н». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

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«По состоянию на 19 апреля 2022 года в штате ООО «ЭкоТранс-Н» официально трудоустроено 257 водителей мусоровозов, 289 операторов разгрузочно-погрузочной установки. 29 водителей и 29 операторов не вышли в смену в связи с отказом работать на новых машинах, поступивших на предприятие», — говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что сегодня, 19 апреля, водители мусоровозов из «Эко Транс-Н» вышли на забастовку.