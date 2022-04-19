Беляевский район, Оренбургская область, 19 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сексуальное насилие над ребенком осужден 33-летний житель Беляевского района. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что мужчина в сентябре–декабре 2021 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетнего ребенка.

Суд назначил педофилу наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.