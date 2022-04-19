Москва, , 10:04 — REGNUM Заявления из Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма, являются пропагандистским ходом. Такое мнение в эфире программы «Соловьев Live» высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Дипломат уверена, что США это необходимо в качестве инструмента давления на страны, которые ещё сопротивляются влиянию и позиции Вашингтона.

«Это нужно для того, чтобы убедить тех, кто ещё не сломался. Это нужно сегодня, сейчас нужно», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также указала, что «это ежесекундная идея, которая не подкреплена ни правом, ни фактами».

«О фактах никто вообще не говорит, это нужно сегодня для информационно-пропагандисткой, информационно-политической деятельности Вашингтона. А что это означать будет, они рассуждать не будут», — пояснила российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что изучают возможность включения России в список стран, якобы спонсирующих террористов. По данным американских СМИ, эта мера рассматривается в качестве давления на Москву из-за проведения российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

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При этом глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать эту информацию. В ходе брифинга она напомнила, что на сегодня в этом списке значатся всего три страны — Северная Корея, Иран и Судан.