Донецк, , 10:02 — REGNUM Штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР), на котором заблокированы остатки украинских нацистов в городе, начат специальными штурмовыми группами. Об этом 19 апреля заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24».

Эдуард Басурин Andrew Butko

Как напомнил Басурин, территория завода «Азовсталь» является находящейся в центре города промышленной зоной.

«Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе, в этом хорошо нам помогает Российская Федерация — это авиация и артиллерия», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что поставляемое Киеву оружие западных стран является на территории Украины законной целью для проводящих там спецоперацию Вооруженных сил (ВС) России.