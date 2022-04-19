Москва, 19 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. На территории регионов России работала сеть мастерских по переделке оружия. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В ведомстве рассказали, что сеть являлась подпольной и действовала в 33 субъектах Российской Федерации. Правоохранительные органы изъяли у участников преступной группы 560 стволов.

Как сообщало ИА REGNUM, СК России возбудил дело против командира одного из украинских батальонов Святослава Заяца.