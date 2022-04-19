Хабаровск, , 10:10 — REGNUM В школах Хабаровского края вводят традицию подъёма Государственного флага под гимн России перед началом уроков.

Флаг России Admobninsk.ru

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«В Хабаровске пример показывают ученики кадетской школы имени Ушакова. Каждый день для церемонии поднятия флага выбирается лучший кадет по итогам недели.⠀

С начала нового учебного года распространим эту практику на все общеобразовательные учреждения в регионе», — сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области учреждениям образования поставили задачу воспитать настоящих патриотов. В школах и колледжах региона раз в неделю занятия будут начинать с подъёма флага России и пения гимна страны.