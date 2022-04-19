Воронеж, 19 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Проверку сообщений в СМИ о нападении бездомных собак на женщину в Воронеже начали следственные органы, сообщили 19 апреля в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

По данным СМИ, беспризорные собаки покусали женщину, инцидент произошёл на Набережной Авиастроителей.

Следователи намерены дать правовую оценку ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных. Опрошена потерпевшая и жильцы близлежащих домов, иные лица, при необходимости будут проведены экспертные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил о том, что подрядчик приступил к строительству первого в городе муниципального приюта для бездомных животных.