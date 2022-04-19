Нью-Йорк, США, , 09:58 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix выложил в сеть трейлер третьего сезона популярного фантастического сериала-антологии «Любовь. Смерть. Роботы». Ролик был опубликован 19 апреля на сайте портала The Verge.

Все эпизоды продолжения шоу потоковый сервис выложит на своём сайте 20 мая 2022 года. Отметим, что Netflix решил своеобразным образом подразнить поклонников проекта: некоторые из них были сбиты с толку, поскольку в первых 15 секундах ролика показаны сцены из сериалов «Корона» и «Ход королевы».

Напомним, премьера первого сезона шоу «Любовь. Смерть. Роботы» состоялась 15 марта 2019 года. Его отличительной особенностью является то, что каждый эпизод фантастического сериала создают разные студии из разных стран мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix готовит сериал-адаптацию популярной настольной игры