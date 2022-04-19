Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение недели будут идти дожди с грозами, местами сильные. Это следует из прогноза синоптиков на сайте Ростовского гидрометцентра, передаёт ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM После дождя

Так, 19 апреля в большинстве районов ожидаются небольшие грозовые дожди, днём местами сильные. Порывы ветра при грозе будут достигать 12-14 метров в секунду. Днём потеплеет до +17…+22 градусов, в южных и восточных района воздух прогреется до +26 градусов.

Небольшие и кратковременные дожди будут идти всю рабочую неделю. 20 апреля днём будет не теплее +14 градусов, 21 апреля ожидается до +16 градусов, 22 апреля – до +13 градусов. Температура воздуха начнёт повышаться в выходные дни.