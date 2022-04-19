Тюмень, 19 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Тюмени к лишению свободы приговорены жители Челябинской и Свердловской областей за хищение денег у пенсионеров мошенническим путём. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Mzdnr.ru Дезинфекция

Установлено, что в августе 2020 года шесть членов организованной преступной группы под видом оказания услуг по дезинфекции квартир от коронавируса с использованием генераторов «сухого тумана» якобы обрабатывали жильё пенсионеров, получая от них за это деньги. Для убедительности сообщали ложные сведения о необходимости дезинфекции, якобы в ином случае пожилых людей оштрафуют. Таким образом мошенникам удалось выманить у 14 пострадавших 160 тыс. рублей.

Все участники группы «дезинфекторов» осуждены за мошенничество. Им назначено наказание от четырёх до шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.