Донецк, , 09:55 — REGNUM Более 5,5 тыс. абонентов остаются без энергоснабжения в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Флаг ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В штабе опубликовали данные Министерства угля и энергетики республики, по которым в ДНР в результате обстрелов оказались обесточены 66 трансформаторных подстанций и 5552 бытовых абонента.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — обратились в штабе к жителям республики.