Москва, , 09:55 — REGNUM Поставляемое Киеву оружие западных стран является на территории Украины законной целью для проводящих там спецоперацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом 19 апреля заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Здание МИД РФ Pixabay.com

Как отметил в интервью РИА Новости Ильичев, «вооружения которые окажутся на Украине — законная цель, с моей точки зрения, (все) законно».

При этом он уточнил, что накачка киевского режима оружием противоречит обязательствам Евросоюза о том, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта или туда, где его могут использовать против гражданского населения.

«Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких-то «правилах», — отметил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Донецкой Народной Республики украинские войска нанесли артиллерийский удар по Горловке.