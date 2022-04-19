Пермь, 19 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В антимонопольную службу Прикамья в апреле поступили жалобы на подорожание куриных яиц. В свою очередь, в УФАС не нашла повода для проверки. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на антимонопольное ведомство.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яйца

Специалисты в ходе мониторинга не зафиксировали роста цен на яйца, несмотря на приближающуюся Пасху. По состоянию на 12 апреля, средняя стоимость яиц упала на 4,3% по сравнению с предыдущей неделей.

В УФАС Пермского края подчеркнули, что в регионе нет ажиотажного спроса на куриное яйцо. Цены уменьшаются. «В связи со сложившейся ситуацией Пермское УФАС России не видит поводов для проведения проверок и принятия мер антимонопольного реагирования», — сказали в ведомстве.

Согласно информации Пермьстата, в марте куриное яйцо в среднем подорожало на 4,3% по сравнению с февралем.