Сан-Франциско, США, 19 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Денвер Наггетс» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 126:106.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 34 очка. В составе «Денвера» центровой Никола Йокич сделал дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 22 апреля.

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