Москва, 19 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. У России на фоне спецоперации на Украине и рисках роста цены на продукты питания есть уникальный шанс усилить позиции среди развивающихся стран, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Council.gov.ru Константин Косачёв

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«У России есть уникальный шанс через программы помощи развивающимся странам (так называемое «содействие международному развитию», СМР) резко усилить свои позиции в этой части мира, выступив в качестве источника и спонсора решения надвигающихся колоссальных проблем», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

По его словам, потребуются правительственные решения с тем чтобы иметь возможность за счёт бюджета выкупать у отечественных производителей излишки будущего урожая для их последующей безвозмездной поставки в нуждающиеся страны.

Кроме того, по его мнению, следует перенастроить логистические цепочки по поставкам зерна и других видов продовольствия из России в развивающиеся страны в соответствии с имеющимися контрактами с тем, чтобы не допустить их срыва.

«Если оказывается невозможно — например, закрыты транзитные европейские порты — опять же заявлять об этом в полный голос с фиксацией не только понятных экономических, но и страшных гуманитарных последствий», — отметил сенатор.

В целом, по его убеждению, России следует раскручивать тему голода в развивающихся странах — «самим, инициативно и наступательно, на всех возможных площадках». Также следует фиксировать исключительную ответственность Запада с его незаконными и разрушительными санкциями за грядущий продовольственный кризис в мире, распространять эту информацию в странах, находящихся под ударом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генсек ООН Антониу Гутерриш, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирная продовольственная программа ООН в унисон заявили о грядущем осенью риске голода для многих развивающихся стран с населением в 1,7 млрд человек. В качестве объяснения прогноза приводятся «события на Украине».