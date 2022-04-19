В Крыму при строительстве приюта для животных похитили 5 млн рублей
Симферополь, 19 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Крыму полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве при строительстве приюта для животных, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым 19 апреля.
Согласно данным правоохранителей, подрядчик не выполнил в полном объёме обязательства, взятые в рамках исполнения контракта. Эксперты установили, что общая стоимость фактически не выполненных работ составила 4 млн 866 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено следственным подразделением УМВД России по Симферополю по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках дела проведены обыски и выемки документов.
Как сообщало ИА REGNUM, строительство приюта в Симферополе начали в 2018 году, сдана только первая очередь. Приют рассчитан на одновременное пребывание около 200 животных. Отметим, что в октябре 2021 года было принято решение о передаче недостроенного приюта из муниципальной собственности в республиканскую.