Симферополь, 19 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Крыму полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве при строительстве приюта для животных, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым 19 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM Приют для животных

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Республике Крым совместно с коллегами ВОГ МВД России по обеспечению ЭБиПК, выявлен факт противоправной деятельности одной из строительных организаций, в результате которой администрации г. Симферополя причинен ущерб на сумму около 5 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно данным правоохранителей, подрядчик не выполнил в полном объёме обязательства, взятые в рамках исполнения контракта. Эксперты установили, что общая стоимость фактически не выполненных работ составила 4 млн 866 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено следственным подразделением УМВД России по Симферополю по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках дела проведены обыски и выемки документов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство приюта в Симферополе начали в 2018 году, сдана только первая очередь. Приют рассчитан на одновременное пребывание около 200 животных. Отметим, что в октябре 2021 года было принято решение о передаче недостроенного приюта из муниципальной собственности в республиканскую.