Магнитогорск, Челябинская область, 19 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области осудили 51-летнюю женщину, которая совершила мошенничество, повлекшее лишение права семьи на жилое помещение. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, в 2005 году семья подсудимой продала комнату в коммунальной квартире. Покупатели произвели расчет, но не зарегистрировали право собственности и имели долги по оплате коммунальных услуг. Подсудимая этим воспользовалась и в 2020 году продала комнату незнакомой женщине за 500 тыс. рублей.

На тот момент в комнате жили женщина и ребёнок, а глава семьи находился в местах лишения свободы. Обман вскоре раскрылся. Суд учёл, что дама признала вину, возместила ущерб, а потерпевшая не настаивает на строгом наказании, и назначил ей два года условно с таким же испытательным сроком.