Новосибирск, 19 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Пожароопасную ситуацию в регионах Сибирского федерального округа начали мониторить подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) Центрального военного округа. Под наблюдением обстановка вблизи соединений и воинских частей, сообщили в ЦВО.

30.mchs.gov.ru Травяные пожары

«В ходе проведения учебно-тренировочных полётов расчеты БпЛА отработали задачи по разведке очагов возгорания при помощи инфракрасных камер, установленных на беспилотных летательных аппаратах, в местах постоянной дислокации воинских частей соединений, — уточнили в пресс-службе ЦВО. — Воздушная разведка проводилась на высоте до 300 метров при помощи БпЛА «Орлан-10» и «Элерон-3».

В тренировках участвовало более 100 военнослужащих и около 10 единиц техники.