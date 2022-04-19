Донецк, 19 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики украинские войска нанесли артиллерийский удар по Горловке. Об этом 19 апреля сообщили апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В 9:25 с украинских позиций в населённом пункте Озеряновка был открыт огонь по посёлку шахты имени Изотова. Всего выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел южной части села Зайцево в Донецкой Народной Республике.