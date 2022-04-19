Елабуга, Татарстан, 2 апреля, 2024, 08:23 — ИА Регнум. В Елабуге и Нижнекамске зафиксирована атака дронов на промышленные предприятия, есть пострадавшие, сообщили 2 апреля в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в пресс-службе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878595" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент атаки украинского дрона в Елабуге

Отмечается, что предприятия продолжают работу, серьёзных повреждений производство не получило.

Глава региона отметил, что в Елабуге в результате разрушения помещения есть пострадавшие. Врачи оказывают им необходимую помощь.